POL-WHV: Taschendiebstähle in Varel

Zetel (ots) - Am Dienstag, 13.12.22, zwischen 11:00-13:10 Uhr, drangen Unbekannte über ein auf kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Industriestraße in Zetel ein. Aus dem Haus wurden unter anderem eine geringe Menge Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 Verbindung zu setzen. ...

mehr