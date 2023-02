POL-EN: Auffahrunfall mit schwer verletzter Person

Schwelm (ots) - Eine 22-jährige Frau aus Schwelm befuhr gegen 10:30 Uhr am Donnerstag (23.02.) die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Viktoriastraße und beabsichtigte mit ihrem Peugeot links in die Kurfürstenstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie jedoch den ihr entgegenkommenden, geradeausfahrenden Mazda eines 61-jährigen Schwelmers. Es kam zur Kollision beider Pkws, wobei die 22-Jährige leicht verletzt ...

