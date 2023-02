Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - 26-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 52-jähriger Wittener beabsichtigte in Höhe Hausnummer 23 aus einer Hauseinfahrt in die Loher Str. einzubiegen. Dabei übersah er einen 26-jährigen aus Ennepetal, der die Loher Str. in Richtung Milspe befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Airbags im PKW des Ennepetalers ausgelöst. Dieser wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell