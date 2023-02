Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Dienstag, 14. Februar 2023, 23:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten leicht verletzt.

Der 19-Jährige aus der Gemeinde Hatten befuhr mit einem VW die Huntloser Straße in Richtung Kirchhatten. Nach dem Überqueren der Hunte und dem Durchfahren einer dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der junge Mann erlitt leicht Verletzungen, konnte sich aber selbständig aus dem Pkw befreien. Vor Ort wurde er von einer Ersthelferin versorgt, die auch den Notruf absetzte. Der 19-Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

