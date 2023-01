Oberzent/Beerfelden (ots) - Am 16.01.2023, zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr, wurde im Eberbacher Weg in Beerfelden ein geparkter Kleintransporter durch einen andren Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle in Richtung B45/Gammelsbach. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei ...

mehr