Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Waren aus Automat entwendet

Kornwestheim (ots)

Zwei junge Männer entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28.10.2022) am Bahnhof Kornwestheim mehrere Waren aus einem Snackautomaten und beschädigten diesen hierdurch. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 20-jährigen Männer am Freitag (28.10.2022) gegen 02:30 Uhr einen Snackautomaten am Kornwestheimer Bahnhof beschädigt haben und hierdurch an einige im Automaten befindliche Waren gelangt sein. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten die zwei deutschen Staatsangehörigen noch in der Nähe des Tatortes feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die gestohlenen Waren wurden vor Ort bei den im Landkreis Ludwigsburg wohnhaften Männern aufgefunden und entsprechend sichergestellt. Gegen die Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung.

