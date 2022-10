Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frau gegen Treppe gestoßen

Tübingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schubste am gestrigen Morgen (24.10.2022) in der Unterführung des Tübinger Bahnhofs eine junge Frau, welche dadurch stürzte und sich verletzte. Gegen 08:30 Uhr am gestrigen Montag (24.10.2022) wurde eine 22-Jährige in der Unterführung am Treppenaufgang Hegelstraße derart von einem unbekannten Täter gestoßen, dass sie gegen die Treppe stürzte und sich am Kopf verletzte. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, da sie über starke Kopfschmerzen klagte. Zeugen, die Hinweise zu den Tatumständen oder einem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870 35 0 zu melden.

