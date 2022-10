Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prüfdienst in S-Bahn gewürgt

Stuttgart (ots)

Ein 31-Jähriger wurde gestern Mittag (26.10.2022) durch Kontrolleure der S-Bahn bei Einfahrt in den Stuttgarter Hauptbahnhof ohne gültigen Fahrschein festgestellt und würgte daraufhin den kontrollierenden Mitarbeiter. Am gestrigen Mittag gegen 13:55 Uhr habe der Prüfdienst der S-Bahn Stuttgart wohl einen 31-jährigen eritreischen Staatsangehörigen ohne gültigen Fahrschein in einer S4 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof festgestellt. Als der Mitarbeiter der Bahn die Identität des Mannes elektronisch aufnehmen wollte, versuchte der 31-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge, dem Kontrolleur sein Prüfgerät zu entreißen und würgte ihn. Eine ebenfalls in der S-Bahn eingesetzte Mitarbeiterin des S-Bahn-Prüfdienstes konnte den 31-Jährigen vom Hals ihres Kollegen lösen und zog sich dabei eine kleine Verletzung am Unterarm zu. Der Kollege blieb durch das Würgen unverletzt. Die beiden Mitarbeiter des Prüfdienstes konnten ihre Arbeit fortsetzen. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie der gefährlichen Körperverletzung.

