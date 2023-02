POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Berne

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 13. Februar 2023, gegen 17:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der 66-jährige Bremer befuhr mit einem SUV die Syker Straße in Richtung Stadtmitte. Den Kreisverkehr in der Nähe der B75 wollte er in Richtung Reinersweg verlassen, musste aber anhalten, weil ein Radfahrer den Übergang querte. ...

mehr