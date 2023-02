Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Montag, 13. Februar 2023, gegen 17:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Der 66-jährige Bremer befuhr mit einem SUV die Syker Straße in Richtung Stadtmitte. Den Kreisverkehr in der Nähe der B75 wollte er in Richtung Reinersweg verlassen, musste aber anhalten, weil ein Radfahrer den Übergang querte. Dem 66-Jährigen folgte eine 51-jährige Delmenhorsterin, die auf das Haltemanöver zu spät reagierte und mit einem Audi auf den SUV auffuhr.

Der 66-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Oberkörper, musste aber vor Ort nicht medizinisch betreut werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten nicht angefordert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell