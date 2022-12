Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dörrenbach - B 38 Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Dörrenbach - B 38 (ots)

Am Montag, 05.12.2022, gegen 16:20 Uhr, befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die L508 von Bad Bergzabern in Richtung B 38. Die Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr die B38 von Bad Bergzabern in Richtung Oberotterbach. Im Einmündungsbereich der L508/B38 missachtete die Smart-Fahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt der von links kommenden Peugeot-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Insassen der Fahrzeuge blieben trotz Schock unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell