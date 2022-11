Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 26.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg - Versuchter Einbruch

Im Zeitraum vom 17.11.2022, 16.30 Uhr, und 25.11.2022, 13.10 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür eines Reihenmittelhauses, ins Innere des Hauses zu gelangen. Das Haus befindet sich auf der Pestalozzistraße. Der Versuch misslang. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wegberg-Harbeck - Versuchter Einbruch

In der Nacht vom 24.11.2022, 22.00 Uhr, auf den 25.11.2022, 11.30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Bahnkuhle einzubrechen. Unbekannte Täter entfernten ein Gitter an der hinteren Terrasse, welches den Zugang zum Keller verhindert. Offensichtlich gelang es anschließend nicht, durch das Kellerfenster in den Keller einzudringen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Wegberg-Harbeck - Einbruch

Im zuvor genannten Zeitraum vom 24.11.2022, 22.00 Uhr und 25.11.2022, 11.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch einen rückwärtigen Kellerschacht an der Terrasse in den Keller eines Doppelhauses auf der Straße Bahnkuhle. Nach dem Entfernen der Schachtabdeckung wurde das Kellerfenster mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Zu den entwendeten Gegenständen konnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gangelt - Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen dem 23.11.2022, 20.00 Uhr und dem 25.11.2022, 07.30 Uhr, wurde ein Baucontainer auf der Wilhelm-Frings-Straße durch unbekannte Täter aufgebrochen. Es wurden ein Krankabel, zwei Baustrahler und zwei Kabeltrommeln entwendet. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Übach-Palenberg-Scherpenseel - Diebstahl eines Transporters

In der Zeit vom 24.11.2022, 22.00 Uhr und 25.11.2022, 04.40 Uhr, wurde aus der Hauseinfahrt eines Einfamilienhauses auf der Heerlener Straße ein Fiat Transporter mit Heinsberger Städtekennung entwendet. Das Fahrzeug verfügte über ein Keyless-Go System. Eine Videoüberwachung war nicht vorhanden.

Wegberg-Rath-Anhoven - PKW-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zwischen dem 24.11.2022, 17.00 Uhr und dem 25.11.2022, 07.00 Uhr, einen PKW der Marke BMW von der Lilienstraße. Das Fahrzeug mit HS-Kennzeichen verfügte über ein eingebautes GPS-System, das durch die Täter außer Betrieb gesetzt wurde.

Geilenkirchen - Kabeldiebstahl

Von einer frei zugänglichen Baustelle auf der Konrad-Adenauer-Straße wurde in der Zeit vom 24.11.2022, 16.15 Uhr bis zum 25.11.2022, 10.00 Uhr, ca. 30 Meter Kabel entwendet. Eine Videoüberwachung ist nicht vorhanden.

Erkelenz-Granterath, Einbruch in Büroräume

Durch das Aufhebeln eines Fensters eines Firmengebäudes auf der Brüsseler Allee, gelangten unbekannte Täter am 25.11.2022, in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr in die zugehörigen Büroräume. Mit schwerem Werkzeug wurde der dortige Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. In einem weiteren Büro wurden die Fenster von innen geöffnet. Aus diesem Büro wurde nach ersten Angaben jedoch nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geilenkirchen-Bauchem - Brand

Am 26.11.2022 um 01.10 Uhr bemerkte der Bewohner der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Gartenstraße eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung. Der entstehende Brand des Dachstuhles konnte durch die Feuerwehr Geilenkirchen gelöscht werden. Es entstand nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Erkelenz-Gerderhahn - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person kam es am 25.11.2022 um 13.40 Uhr auf der Kreuzung In Gerderhahn/Alte Römerstraße. Die 27 jährige Fahrzeugführerin aus Duisburg übersah beim Überqueren der Kreuzung den bevorrechtigten 57 jährigen Fahrzeugführer aus Wegberg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Fahrzeugführerin aus Duisburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und anschließend gegen ein Verkehrszeichen und eine Hauswand prallte. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeugführerin schwer und der Fahrzeugführer aus Wegberg leicht verletzt. Beide Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend Krankenhäusern im Kreisgebiet zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell