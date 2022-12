Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter drei in der Straße "An der Stengelkaserne" geparkte Fahrzeuge, indem sie einen spitzen Gegenstand in die Reifen stachen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell