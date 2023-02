Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stationäre Verkehrskontrolle auf dem Hasporter Damm

Delmenhorst (ots)

Unter Anleitung von erfahrenen Beamtinnen und Beamten haben Studierende und Berufsanfängerinnen und -anfänger bei der Polizei am Montag, 13. Februar 2023, eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst durchgeführt.

Zunächst wurden am frühen Nachmittag theoretische Inhalte vermittelt, die für die sichere Durchführung einer Verkehrskontrolle unabdingbar sind. Um das zuvor theoretisch Erlernte anwenden zu können, bauten die Teilnehmenden zu 17:45 Uhr zwei Kontrollstationen auf dem Hasporter Damm auf. Bis 21:00 Uhr kontrollierten sie auf den Parkplätzen in Höhe des Stadions insgesamt 72 Fahrzeuge und 103 Personen. Anfangs kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten diverse Verstöße fest. Ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz geriet mit einem Mercedes in die Kontrolle und zeigte Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Gleiches galt für den 20-jährigen Fahrer eines weiteren Mercedes aus Delmenhorst, der unter dem Einfluss von Kokain und THC zu stehen schien. Beiden Männern musste eine Blutprobe entnommen werden. In zwei Fällen wurden Pkw kontrolliert, die nicht mehr der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprachen. Der VW eines 30-jährigen Delmenhorsters war mit Tuning-Maßnahmen so modifiziert, dass die Fahrtrichtungsanzeiger dauerhaft leuchteten. Die Betriebserlaubnis war damit erloschen.

Bei zwei kontrollierten Männern stellten die jungen Beamtinnen und Beamten fest, dass diese zur Festnahme ausgeschrieben waren. Ein 28-jähriger Bremer entrichtete einen haftbefreienden Betrag in Höhe von 1.000 Euro. Ein 36-jähriger Hesse war nicht in der Lage zu zahlen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen antreten.

Eine Person befuhr mit einem Pkw den Hasporter Damm, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrer und den Halter, der die Fahrt zugelassen hat, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und zwei kontrollierte Pkw waren nicht ordnungsgemäß zugelassen, womit auch Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vorlagen.

Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten fest und führten in diesem Zusammenhang präventive Gespräche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell