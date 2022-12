POL-AC: Jugendlicher verletzt Mitschüler mit Pfefferspray

Herzogenrath (ots) - Unbekannte Täter haben heute früh (20.12.2022) den Geldautomaten einer Bank an der Kirchrather Straße gesprengt. Um kurz vor 4 Uhr war die Alarmanlage ausgelöst worden. Zeitgleich meldeten sich Anwohner in der Polizei-Leitstelle. Zeugen wollen mehrere Unbekannte in einem schwarzen Audi gesehen haben. Nach der Sprengung flüchteten die Tatverdächtigen in dem Wagen Richtung Merkstein. Eine sofort ...

