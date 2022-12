POL-AC: Geldautomatensprengung in Herzogenrath - Täter flüchten

StädteRegion (ots) - Polizei und Ordnungsamt haben gestern Abend (16.12.2022) erneut Kontrollen in Aachen, Stolberg und Eschweiler durchgeführt. Die Beamten überprüften in der Zeit von 19 bis 2 Uhr circa 1800 Fahrzeuge und rund 90 Personen in der Aachener Innenstadt und in Stolberg-Mühle. In mehreren ...

mehr