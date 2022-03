Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbruchsversuch in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch in einen Supermarkt in der Nelkenstraße in Steinheim an der Murr einzubrechen. Die Täter schlugen mutmaßlich mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Doppelglastür des Ladengeschäfts. Hierdurch splitterte die äußere der beiden Scheiben. Ohne in den Markt zu gelangen, ergriffen die Täter die Flucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

