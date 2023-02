Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Februar 2023, gegen 06:55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 in Berne im Kreuzungsbereich zur 'Motzener Straße' zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Die 59-jährige Delmenhorsterin befuhr die Motzener Straße in Fahrtrichtung Brake in ihrem Pkw Seat. Eine 19-jährige Stadländerin befährt mit ihrem PKW Ford die Bundesstraße 212 in Fahrtrichtung Bookholzberg. Auf Höhe der Einmündung Motzener Straße biegt die 19-jährige nach links in diese ein und übersieht dabei die entgegenkommende Delmenhorsterin in ihrem Pkw Seat.

Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw Seat ist nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahnhälfte wird bis zum Abschleppen des Pkw gesperrt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Es entsteht ein Gesamtschaden von knapp 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell