POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Pkw in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 11. Februar 2023, circa 18:00 Uhr, bis Sonntag, 12. Februar 2023, 10:50 Uhr, kam es in Delmenhorst in der Straße 'Hebbelweg' zu einem versuchten Einbruch in einen geparkten Pkw Volkswagen UP.

Eine unbekannte Person schlug die Heckscheibe des Pkw ein.

Zum Diebesgut können keine näheren Angaben getätigt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Umständen/ Personen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 zu melden.

