Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstelle in Wildeshausen + Täter gestellt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Februar 2023, gegen 22:30 Uhr, versuchte eine männliche Person in eine Tankstelle am Westring in Wildeshausen zu gelangen, indem er versuchte die Schiebetüren des Verkaufsbereiches gewaltsam zu öffnen.

Die Tathandlung misslang und die Alarmanlage löste aus, in welcher Folge der Täter vom Tatort flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 24-jähriger Wildeshauser gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden an der Tür war gering.

