Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (22.01.2023) an der Heidestraße ereignet hat. Ein 74-Jähriger war gegen 10.40 Uhr mit seinem Fiat auf der Heidestraße in Richtung Rolandstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam er offenbar zu weit nach links und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden VW einer 32-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kippte der Fiat auf die rechte Seite. Die 32-Jährige und ihre 86-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen mit Rettungswägen in Stuttgarter Krankenhäuser.

