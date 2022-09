Polizei Homberg

POL-HR: Pfanne auf Herd löste Brand aus - Passanten retten Bewohnerin aus der Wohnung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2022:

Schwalmstadt-Treysa

Pfanne auf Herd löste Brand aus - Passanten retten Bewohnerin aus der Wohnung

Zeit: Freitag, 09.09.2022, 10:00 Uhr

Am Freitagmorgen (09.09.2022) gegen 10:00 Uhr hat es in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Mainzer Gasse in Schwalmstadt-Treysa gebrannt.

Vorübergehende Passanten hatten die Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienwohnhauses festgestellt, verständigten die Rettungskräfte und holten eine 45-jährige Bewohnerin des Wohnhauses aus ihrer Wohnung.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hat hierbei eine überhitzte Pfanne auf einem Herd den Brand ausgelöst. Die 45-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Brand entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Hinweise unter Telefonnummer 05681/774-0.

