POL-PB: Neuer Wachleiter in Büren

Kreis Paderborn/Büren (ots)

(md) Die Polizeiwache in Büren hat einen neuen Leiter. Zum 01. Juli übertrug Behördenleiter Landrat Christoph Rüther die Leitung der Polizeiwache Südkreis an Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Friedel Paul.

Er ist Nachfolger von EPHK Thomas Wiehe, der im März dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde (vgl. Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5180812).

Der Landrat begrüßte Friedel Paul am Donnerstag, 07.07.2022 an seiner neuen Dienststelle. Auch Pauls Stellvertretung, Polizeihauptkommissarin Stefanie Lahme war dabei. Rüther: "Die Polizeiwache Südkreis ist zuständig für die Städte Büren, Bad Wünnenberg und Salzkotten. Mit Herrn Paul übernimmt ein erfahrener Polizeibeamter und eine engagierte Führungskraft die Verantwortung für die polizeilichen Aufträge in diesen Kommunen. Für ihre Aufgaben wünsche ich Frau Lahme und Herrn Paul alles Gute."

Paul erklärte: "Ich freue mich darauf, eine moderne Polizeiwache mit engagierten Kolleginnen und Kollegen übernehmen zu dürfen." Der Dienstbetrieb der Wache Südkreis wurde im Jahr 2018 durchgehend auf 24/7 umgestellt. Im Jahr 2020 erfolgte die Modernisierung der Räumlichkeiten.

Friedel Paul begann 1984 seine Polizeiausbildung in der Polizeischule in Stukenbrock. Danach sammelte er als Polizeihauptwachtmeister Erfahrungen in der Einsatzhundertschaft und wurde 1989 als Polizeimeister in den Wachdienst beim Polizeipräsidium Wuppertal versetzt. Im Anschluß an sein Studium für öffentliche Verwaltung in Bielefeld übernahm Paul ab 1993 Dienstgruppenleitungen bei der Autobahnpolizei in Detmold und bei der Polizei Bielefeld. Im April 2000 folgte die Versetzung zum Landesamt für Aus- und Fortbildung, wo er als Fachlehrer unterrichtete. Nach einer erneuten Verwendung beim Polizeipräsidium Bielefeld kam Paul 2006 als Dienstgruppenleiter der dortigen Leitstelle nach Paderborn. Von 2013 bis 2017 leitete er die Fortbildungsstelle.

Von 2017 bis 2021 hatte Friedel Paul die Leitung verschiedener Führungsstellen und des Verkehrsdienstes inne. Seit Juli 2022 leitet er die Polizeiwache Südkreis in Büren.

Friedel Paul wohnt in Geseke. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Foto (Polizei Paderborn): Erster Polizeihauptkommissar Friedel Paul (Mitte) ist neuer Wachleiter in Büren. Behördenleiter Landrat Christoph Rüther (rechts) begrüßte ihn und seine Vertretung, Polizeihauptkommissarin Stefanie Lahme (links).

