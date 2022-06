LPI-GTH: Unfall im Kreuzungsbereich

Gotha (ots) - Am Mittwoch gegen 21:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem PKW Hyundai in Gotha Dorotheenstraße informiert. Die Polizei konnte vor Ort feststellen, dass die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen wurde. Die Besitzerin gab an, dass aus dem PKW nichts entwendet wurde. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche etwas beobachtet haben. Bezugsnummer: 0143320 (as) Rückfragen ...

