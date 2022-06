Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 35-Jähriger greift Passanten an - Geschädigter gesucht

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Abend kam es zwischen 23.10 Uhr und 23.20 Uhr zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Bereich der Innenstadt. Der 35 Jahre alte Täter war fußläufig auf der Langewiesener Straße in Richtung der Eishalle unterwegs, als er zunächst einen 23-Jährigen und später einen 36-Jährigen unvermittelt aus unbekannten Gründen angriff. Beide Personen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Weiterhin versuchte der 35-Jährige nach vorliegenden Informationen einen entgegenkommenden Fahrradfahrer zu attackieren. Der unbekannte Radfahrer konnte ausweichen und fuhr anschließend in Richtung stadtauswärts. Zwischenzeitlich informierten Zeugen die Polizei, wobei die Beamten den Herrn im Bereich der Kreuzung Langewiesener Straße/Friedrich-Ebert-Straße feststellten. Er zögerte nicht und griff auch die Polizisten an. Die Beamten konnten den Herr jedoch schnell unter Kontrolle bringen, sie blieben unverletzt. Der 35-jährige Täter wurde zur Dienststelle gebracht und nach ärztlicher Untersuchung zunächst in ein Fachklinikum eingewiesen. Ihn erwarten mehrere Verfahren, u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei ist zudem auf der Suche nach dem unbekannten Fahrradfahrer. Er oder Personen die Hinweise auf seine Identität haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0144511/2022) zu melden. (db)

