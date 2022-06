Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend beschädigte ein Unbekannter gegen 22.55 Uhr zwei Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Durch einen Zeugen konnte der Mann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30-35 Jahre alt - ca. 185cm groß - kurz geschorene dunkle Haare - schlanke Statur - mint-farbenes oder grünes T-Shirt - kurze dunkle Hose - grüner Plastikbeutel - südländischer Phänotyp - Verletzung an der Hand

Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0143396/2022). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell