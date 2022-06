LPI-GTH: Brand in ehemaliger Molkerei - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in Gotha Schäferstraße ein Zigarettenautomat gesprengt. Nach Befragung der Anwohner soll die Sprengung gegen 02:15 Uhr gewesen sein. Erbeuten konnte der "Sprengmeister" nichts. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0141115. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

