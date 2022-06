LPI-GTH: Benzin entwendet - Zeugen gesucht

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Vergangene Nacht ereignete sich ein Brandfall in einem ehemaligen Molkereigebäude in Berka/Werra. Zeugen vernahmen gegen 01.15 Uhr ein Knallgeräusch und stellten anschließend eine Rauchentwicklung in dem Gebäude fest, weswegen die Feuerwehr zum Einsatz kam. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen ...

