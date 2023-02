Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Delmenhorst (ots)

Sonnabend, 11.02.2023, gegen 11:15 Uhr

Delmenhorst, Bremer Straße, in Höhe der Zufahrt zum LIDL-Parkplatz

Ein 55-jähriger Delmenhorster befährt mit seinem Pkw VW ID.4 Pro die Bremer Straße in stadteinwärtige Fahrtrichtung. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz nach rechts übersieht er die 46-jährige Fahrerin eines Elektro-Krankenfahrstuhls, die den Fußweg der Bremer Straße in stadtauswärtige Fahrtrichtung befährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die 46-jährige mitsamt ihrem Krankenfahrstuhl umgeworfen wird. Dabei zieht sich die Dame schwere Verletzungen zu und muss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2.000,- Euro.

