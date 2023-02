POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchtes Tötungsdelikt in Delmenhorst +++ Pkw-Fahrerin schwer verletzt +++ Festnahme eines Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham erlitt am Donnerstag, 09. Februar 2023, 17:30 Uhr, eine Person leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Schäden. Ein 76-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit einem VW die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beim ...

mehr