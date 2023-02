Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall auf der B212 mit einem Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10.02.2023 gegen 13:20 Uhr, befährt ein 18jähriger Berner mit seinem Pkw VW Golf die B212 aus Richtung Brake kommend in Richtung Elsfleth. In Höhe Oberhammelwarden kommt ihm ein 22jähriger Wiefelsteder mit seinem Pkw VW Golf entgegen. Der 22jährige kommt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät in den dortigen Grünstreifen und kommt beim Zurücklenken auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert er mit dem Pkw des 18jährigen Berners. Durch den Aufprall schleudert der Pkw des Berners in den angrenzenden Straßengraben. Der 18jährige Berner wird leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide beteiligte Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

