POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Geldbörsendiebstahl Am Montag, 24. Oktober 2022, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 64-jährigen Frau, welche sich in einem Geschäft in der Straße Am Mühlencenter aufhielt. Die Geldbörse befand sich in einem Einkaufsbeutel, welcher in einem Einkaufswagen lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 ...

