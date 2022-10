Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Fahrraddisplays

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Dobbenstraße das Fahrraddisplay eines Pedelec. Das Rad war auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Baugerüsts

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17.00 Uhr und Freitag, 21. Oktober 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Baugerüst von einer Baustelle in der Steinfelder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Frau trickst beim Zahlen

Am 24. Oktober 2022, gegen 13.50 Uhr, machte eine bislang unbekannte Frau den Anschein, einen kleineren Betrag in einem Imbiss in der Großen Straße mit einem 50 Euro Geldschein und Kleingeld bezahlen zu wollen. Dabei versteckte sie im Laufe des Bezahlvorgangs den Schein in der Hand und nahm auch noch das Wechselgeld an sich. Die Frau wurde unter anderem beschrieben als ca. 40 Jahre alt und schlank, sie hatte braune Haare mit blonde Strähnen und trug eine weiße Bluse sowie eine schwarzen Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Godewind. Das Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt in der Marienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 17. Oktober 2022, und Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Skoda Octavia mit einem Kratzer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22. Oktober 2022, um 13.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Audi auf der Lindenstraße aus Richtung Brinkstraße kommend und touchierte beim Vorbeifahren einen rechtsseitig geparkten Daimler am linken Außenspiegel. Der Audi bremste kurz ab, fuhr dann jedoch weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 24. Oktober 2022, um 16.24 Uhr befuhren eine 47-jährige Frau und eine 58-jährige Frau, beide aus Goldenstedt, mit ihren Autos die Hauptstraße in dieser Reihenfolge in Richtung Wildeshausen. Als die 47-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die andere Frau hinten auf. Durch den Aufprall wurde die 47-jährige Goldenstedterin leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 24. Oktober 2022, um 22.10 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Damme mit seinem Pedelec den Radweg der Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Hier kam ihm ein 36-Jähriger aus Damme zu Fuß entgegen, welcher augenscheinlich betrunken war. Der 36-jährige Mann torkelte und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Oktober 2022, 19.00 Uhr und Freitag, 21. Oktober 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen von einem VW Polo. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz einer Bank in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell