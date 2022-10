Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Oktober 2022, 22.00 Uhr und Sonntag, 23. Oktober 2022, 8.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen in der Kleinen Kirchstraße mehrere Gebäude sowie ein Firmenschild mit einem Permanentstift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, um 3.35 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Kleinkraftfahrer auf der Dammer Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,96 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, 23.08 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Pkw den Parkplatz des Baumarktes an der Falkenrotter Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Zuvor war er durch Zeugen gemeldet worden, da in auffälliger Art und Weise auf dem Parkplatz fuhr. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,34 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Holdorf - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, 23.00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf dem Steinfelder Damm und bog in die Gartenstraße ab. Dort wurde der Mann durch die Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag, 21. Oktober 2022, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr nutzten unbekannte Personen im Ortsteil Hausstette, Alte Dorfstraße, die kurze Abwesenheit der Bewohnerin eines Wohnhauses aus und begaben sich über eine rückwärtig gelegene, unverschlossene Tür in die Räume des Hauses. Entwendet wurden diverser Schmuck sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 21. Oktober 2022, um 20.05 Uhr schlugen unbekannte Personen beim Sprengespielplatz die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eines weißen BMW 520 d ein. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 22. Oktober 2022, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.40 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Keetstraße die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 67-jährigen Frau aus Lohne. Sie hielt sich für Einkäufe im dortigen Supermarkt auf. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 21. Oktober 2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Kraftfahrzeuges in der Wagner Straße gewendet. Hierbei geriet das Fahrzeug auf den Hof eines Wohnhauses und touchierte den dort abgestellten Mazda MX-5. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Zeugen hören Hilferufe aus dem Wald

Am Sonntagabend, 23. Oktober 2022, erhielt die Polizei die Information, dass zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, durch Anwohner und Spaziergänger Hilferufe aus einem bewaldeten Gebiet an der Badberger Straße vernommen wurden. Weitere Befragungen sowie die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen u.a. im Zusammenwirken mit der Feuerwehr unter Einsatz der Drohnengruppe des Landkreises Vechta mit Wärmebildkamera führten nicht zum Auffinden einer in einer hilflosen Lage befindlichen Person. Die Suchmaßnahmen wurden vorerst beendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

