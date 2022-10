Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Gebäude angegangen

Am Freitag, 21. Oktober 2022, gegen 14.15 Uhr, wurde ein zerstörtes Fenster an einem Gebäude in der Meeschenstraße festgestellt. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Saterland - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, um 17.10 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der B 72, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle ergab einen Wert von 2, 05 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus Löningen mit einem Mofa auf dem Vinner Weg, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, fand am Sportboothafen eine Versammlung mit dem Thema "Protest gegen die aktuelle Corona-Politik" statt. Es nahmen in der Spitze 17 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell