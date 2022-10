Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 22. Oktober 2022, 14.00 Uhr, und Sonntag, 23. Oktober 2022, 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Aufbewahrungsbox aus einem unverschlossenen Transporter. Außerdem wurde ein Radio ausgebaut und das Handschuhfach aufgebrochen, um Unterlagen zu entwenden. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Pämerhauk. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, zwischen 00.00 Uhr und 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Hauses in der Friesoyther Straße mit einer Glasflasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Oktober 2022, zwischen 18.00 Uhr und Sonntag, 23. Oktober 2022, 00.00 Uhr, kam eine bislang unbekannte Person mit einem Auto nach rechts von der Fahrbahn der Großen Straße ab und touchierte dabei eine am Rand befindliche Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 22. Oktober 2022, 22.00 Uhr, und Sonntag, 23. Oktober 2022, 2.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Auto auf dem Adolph-Kolping-Ring und touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Mercedes C 220. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, 19.17 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Fahrradfahrer aus Garrel auf der Straße Zum Baumweg in Richtung Emstek. Dabei kam er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der Garreler war allerdings alkoholisiert gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

