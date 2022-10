Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 24. Oktober 2022, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 64-jährigen Frau, welche sich in einem Geschäft in der Straße Am Mühlencenter aufhielt. Die Geldbörse befand sich in einem Einkaufsbeutel, welcher in einem Einkaufswagen lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Garageneinbruch

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, zwischen 1.00 Uhr und 9.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Garage im Eichenweg ein und entwendeten ein Pedelec der Marke Gazelle Arroyo C7, eine Motorsäge, eine Akku-Handkreissäge, einen Akkuschrauber, ein Bauradio und verschiedene Getränkekisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Diebstahl

Am Montag, 24. Oktober 2022, gegen 17.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Brillengestelle aus den Halterungen eines Optikergeschäftes in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

