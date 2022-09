Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Sportstätte - Nach sexueller Belästigung - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Sportstätte

Feldatal. In der Nacht zu Sonntag (04.09.) hebelten Unbekannte die Tür eines Kiosks eines Schwimmbads in der Straße "Am Welsbach" in Kestrich auf. Darüber hinaus öffneten die Täter eine weitere auf dem Gelände befindliche Hütte gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Belästigung - Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Mittwochabend (31.08.), gegen 19 Uhr, belästigte ein Unbekannter eine 18-Jährige aus Lauterbach auf einem Schotterweg im Bereich der Straße "In der Au". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief die Lauterbacherin einen hinter der dortigen Feuerwehr entlang verlaufenden Weg aus der Stadt kommend in Richtung Bahnhof, als ihr der bislang unbekannte Mann entgegenkam. Im Vorbeilaufen griff dieser nach ihrem Arm, lies seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Als ein unabhängiger Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Stadt. Er kann als etwa 20 bis 27 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit dunklem Hautteint und kräftiger Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Kappe sowie eine lange, schwarze Hose und führte eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten auch nach dem Zeugen, der auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und den Täter flüchten sah. Er kann als circa 1,80 Meter groß, mit dunklen Hautteint und schwarzen, lockigen Haaren beschrieben werden. Er war schwarz gekleidet, trug eine runde Brille mit Metallgestell und sprach in englischer Sprache mit der Lauterbacherin, bevor er in Richtung Bahnhof davonlief. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

