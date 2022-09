Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Nach schwerem Sturz von Fahrrad - Zeugen gesucht

Fulda. Am Montag (05.09.), gegen 12:15 Uhr, stürzte eine 30-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in der Schlossstraße von ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang, ist aktuell noch unklar. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder -2301 mitzuteilen.

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Am Montag (05.09.) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer aus Kaufering befuhr die Dalbergstraße in Fahrtrichtung Rangstraße. Kurz dahinter fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 26-Jähriger aus Fulda mit seinem Rennrad auf dem Radweg. Als der 52-Jährige fälschlicherweise nach rechts in die Florengasse abbiegen wollte, stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem 26-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Überholvorgang - Zeugen gesucht

Haunetal. Am Dienstag (06.09.), gegen 5:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die B27 von Odensachsen in Richtung Bad Hersfeld. Dabei überholte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen Lkw. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine entgegengesetzt. Der 56-Jährige habe seine Geschwindigkeit noch verringert, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Dennoch sei es zur Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen, wobei Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten nach zu kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

