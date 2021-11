Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Einbrecher geben sich als Polizeibeamte aus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag ist ein Wohn- und Geschäftshaus in der Herderstraße ins Visier von Einbrechern geraten. Zwischen 13.55 Uhr und 15.10 Uhr, verschafften sich die Unbekannten widerrechtlich Zugang zu der Wohnung einer 80-Jährigen im zweiten Obergeschoss des Gebäudes, welches sich in unmittelbarer Nähe der Martinistraße befindet. Im Innern durchwühlten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Schränke und begaben ich anschließend ins Freie. Vor dem Hauseingang kam es daraufhin zu einer Begegnung zwischen der 80-jährigen Wohnungseigentümerin und den beiden Einbrechern. Unter dem Vorwand, Polizeibeamte zu sein, verschafften sich die Unbekannten ein zweites Mal Zugang zu der Wohnung der arglosen Seniorin. Die Einbrecher berichteten der älteren Dame von einem Einbruch ihr ihre Wohnung und täuschten vor, diesen polizeilich aufnehmen zu wollen. Mit Handschuhen ausgestattet durchsuchen die Täter die Räumlichkeiten ein zweites Mal und nahmen diverse Wertgegenstände, Bargeld und Schmuck an sich. Mit dem Diebesgut in fünfstelliger Höher machen sich die falschen Polizeibeamten schließlich aus dem Staub.

Zur Personenbeschreibung:

Beschreibung Täter 1 - ca. 40 Jahre - 1,80m groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - kräftige stabile Statur - schwarze Haare, schwarzer Bart - keine Maske

Beschreibung Täter 2 - ca. 30-35 Jahre - etwas kleiner als 1,80m - südeuropäisches Erscheinungsbild - kräftige stabile Statur - schwarze Haare, schwarzer Bart

Die Polizei aus Osnabrück ermittelt nun wegen Tageswohnungseinbruch, Amtsanmaßung und Hausfriedensbruch. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell