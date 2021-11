Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zeugen nach Einbruch in der Kreßstraße gesucht

Dissen (ots)

Am frühen Mittwochabend, zwischen 17.20 Uhr und 18.15 Uhr, ist ein Einfamilienhaus in der "Kreßstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür unerlaubt Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zur Veltmannstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mit einer vierstelligen Summe Bargeld machten sich die Täter schließlich aus dem Staub. Die Polizei aus Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Tel 05421/921390

