Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Süddinker (ots)

Ein 48-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Illinger Straße leicht verletzt. Der Mann befuhr die Illinger Straße mit einem VW Golf in südliche Fahrtrichtung und stieß im Kreuzungsbereich Im Hagen mit dem querenden Ford Transit eines ebenfalls 48-jährigen Mannes zusammen. Der Ford Transit kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Golffahrer begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Ford Transit ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro. (ag)

