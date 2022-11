Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Lüdinghauser in Untersuchungshaft

Coesfeld (ots)

In Untersuchungshaft sitzt seit Montag (21.11.22) ein 43-jähriger Lüdinghauser. Er soll am Sonntag (20.11.22) ein Auto am Breslauer Ring angezündet haben. Gegen 8.40 Uhr beobachteten Zeugen den Mann dabei, wie er zu einer Papiertonne ging, Papier hinaus nahm, in eine Papiertüte steckte und zu einem in der Sackgasse geparkten Auto ging. Dort schlug der 43-Jährige die Scheibe ein und setzte den VW Caddy in Brand. Der Tatverdächtige ging anschließend zurück in seine Wohnung. Dort nahmen Polizisten ihn fest. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen verbrachte er die Nacht im Gewahrsam. Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

