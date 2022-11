Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Zeugen nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer ist bereits am Donnerstag (17.11.22) gestürzt. Ein entgegenkommendes Auto hatte ihn gegen 6.25 Uhr geblendet, als er einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Elvert befuhr. Passiert ist das auf Höhe der Hausnummer 17. Durch die Blendung erkannte der Radfahrer den Straßenverlauf nicht mehr. Dadurch rutschte er an der rechten Fahrbahnkante weg und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Mann wollte sich eigenständig zu einem Arzt begeben. Der unbekannte Fahrer saß in einem SUV und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

