POL-MTK: Bei Streit in Bad Soden Messer eingesetzt +++ Exhibitionist in Schwalbacher Treppenhaus +++ Sprinter in Flörsheim ausgeräumt +++ Kontrollen in Hattersheim und auf der B 455

Bei Streit in Bad Soden Messer eingesetzt +++ Exhibitionist in Schwalbacher Treppenhaus +++ Sprinter in Flörsheim ausgeräumt +++ Kontrollen in Hattersheim und auf der B 455

Hofheim

1. Bei Auseinandersetzung verletzt,

Bad Soden am Taunus, Am Wasserturm, Sonntag, 04.09.2022, 23:00 Uhr

(jn)In Bad Soden kam es am Sonntagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, infolgedessen zwei Männer in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Aktuellen Ermittlungen folgend hatten sich die zwei aus jeweils vier Männern bestehenden Gruppen im Alter von 16 bis 29 Jahren gegen 23:00 Uhr "Am Wasserturm" getroffen. Dort sei ein Streitgespräch rasch eskaliert, woraufhin eine Gruppe mit Schlägen und Tritten auf die andere losging. In dem Zusammenhang soll auch mindestens ein Messer eingesetzt worden sein. Die alarmierten Polizisten konnten am Ort der Schlägerei einen Teil der beteiligten Personen, vorrangig Geschädigte, antreffen. Zwei Geschädigte kamen mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser. Indes wurden die Tatverdächtigen im Verlauf weiterführender Ermittlungen in einer Hofheimer Asylbewerberunterkunft angetroffen. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Tätlichkeiten auf der Straße,

Flörsheim am Main, Eisenbahnstraße, Samstag, 03.09.2022, 14:30 Uhr

(jn)Gegen einen 29-jährigen Mann aus Flörsheim ist am Samstag ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden, nachdem ein 27-Jähriger von ihm auf der Straße geschlagen wurde. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten die beiden, einander bekannten Männer gegen 14:30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Flörsheim in Streit. Dabei soll der 29-Jährige den Geschädigten zu Boden gebracht und dort noch weiter auf ihn eingetreten und geschlagen haben. Zudem sei der 27-Jährige auch mit Lebensmitteln beworfen worden. Der Geschädigte verständigte die Polizei und kam für eine ärztliche Untersuchung ins Krankenhaus. Derzeit prüft die Polizei noch, inwiefern an dem Vorfall weitere Männer beteiligt waren. Sowohl der Geschädigte als auch der Tatverdächtige sowie die weiteren möglichen Beteiligten bewohnen eine gemeinsame Unterkunft in der Grabenstraße in Flörsheim.

Weitere Hinweise bitte an die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Mann entblößt sich in Wohnhaus,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Montag, 05.09.2022, 02:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht kam es in Schwalbach zu einem Fall von Exhibitionismus in einem Mehrfamilienhaus. Die 39-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie zunächst in der S-Bahn von Frankfurt nach Schwalbach von einem ihr völlig unbekannten Mann angesprochen worden sei. Anschließend soll er die Bahn an derselben Haltestelle in Schwalbach verlassen und der 39-Jährigen gefolgt sein. Dabei habe sie den Mann darauf angesprochen und deutlich gemacht, dass er dies unterlassen solle. Als sie wenig später am Fahrstuhl ihres Wohnhauses am Marktplatz stand, tauchte der Unbekannte auf einmal neben ihr auf, öffnete seine Hose und stellte sein Geschlecht zur Schau. Während sie die Polizei alarmierte, verschwand der Tatverdächtige im Treppenhaus. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein sowie osteuropäisch ausgesehen haben. Zudem trug er ein dunkles Shirt und dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus erbittet sachdienliche Hinweise zu diesem Fall von Exhibitionismus unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Autoknacker am Werk,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Freitag, 02.09.2022 bis Sonntag, 04.09.2022

(jn)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben sich Autoknacker in Flörsheim an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht und einen Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursacht. Der oder die Täter entdeckten den weißen Wagen auf dem Parkplatz des Flörsheimer Bahnhofes zwischen Freitagabend und Sonntagmittag. Dort schlugen sie eine Seitenscheibe des Pkw ein, um sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Neben der Beifahrersitzbank demontierten sie auch den Schalthebel und weitere kleinere Fahrzeugteile. Zudem schnappten sie sich Werkzeug und Maschinen, die im Ladebereich gelagert wurden, bevor die Täter mit der Beute im Wert von etwa 10.000 Euro flüchteten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Gemeinsame Kontrollen von Polizisten aus Hofheim, Kelkheim und Flörsheim, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Eppstein, Bundesstraße 455, Samstag, 03.09.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 04.09.2022, 01:00 Uhr

(jn)Vorrangig berauschte Verkehrsteilnehmer hatten Polizeibeamte der Dienststellen in Hofheim, Kelkheim und Flörsheim bei gemeinsamen Kontrollen in der Nacht zum Sonntag im Visier. Zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr nachts überprüften die Beamten Verkehrsteilnehmer, die auf der Mainzer Landstraße bei Hattersheim und auf der B 455 bei Eppstein unterwegs waren. Erfreulicherweise waren, abgesehen von einer Autofahrerin die im gerade noch zulässigen Promillebereich unterwegs war, sämtliche angehaltene Verkehrsteilnehmer nüchtern und standen augenscheinlich nicht unter Drogeneinfluss. Für die leicht alkoholisierte Frau war die Fahrt dennoch zu Ende und ihr Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Im Rahmen der Kontrollen fielen den Polizisten mehrere Ordnungswidrigkeiten wie Gurtverstöße und Fahrzeugmängel auf, die entsprechend geahndet wurden.

6. Auffahrunfall mit verletztem Beifahrer, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Sonntag, 04.09.2022, gegen 17:15 Uhr

(jn)Am Sonntagabend ereignete sich gegen 17:15 Uhr in Kelkheim ein Auffahrunfall, bei dem ein 16-jähriger Beifahrer verletzt wurde. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhren ein Seat und ein Mercedes Sprinter die Frankfurter Straße hintereinander in Richtung Lorsbacher Straße. Als der Seat auf Höhe der Hausnummer 72 wenden wollte, kollidierte der Sprinter mit dem vorausfahrenden und nun bremsenden Seat. Daraufhin musste der 16-Jährige, der als Beifahrer in dem Seat saß, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurden beide erheblich beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt.

