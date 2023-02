Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 12.02.2023

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

26969 Butjadingen, Fedderwardersiel, Sielstraße

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 32jähriger Pkw-Fahrer aus Butjadingen die Sielstraße, aus Richtung Fedderwardersiel kommend, in Richtung Butjadinger Straße. In einer Linkskurve kam ihm ein dunkler Transporter auf seiner Fahrbahn entgegen, sodass der 32jährige Pkw-Fahrer ausweichen musste und gegen die rechtsseitige Schutzplanke stieß. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5000,- Euro. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Einfamilienhauses

26954 Nordenham, Infelder Weg

Am Samstag, den 11.02.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es im Infelder Weg zu dem Brand eines Einfamilienhauses. Aus bislang unbekannter Ursache entstand der Brand im Bereich des Daches. Der einzige Bewohner konnte sich selber retten, nachdem er das Feuer entdeckt hatte. Die Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Abbehausen und Esenshamm waren mit insgesamt 78 Feuerwehrkameraden vor Ort, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zurzeit noch an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro.

Brand eines Müllcontainers / Zeugenaufruf

Nordenham, Jahnstraße

Am Sonntag, den 12.02.2023, gegen 02.11 Uhr, kam es zu einem weiteren Feuerwehreinsatz, als auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses ein Müllcontainer aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Durch das Feuer wurde auch der in der Nähe parkende Pkw eines Anwohners beschädigt. Durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham konnte der Brand schnell gelöscht werden. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell