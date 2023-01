POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 18. Januar 2023:

Peine (ots) - 18-jähriger gefährdet den Straßenverkehr in Stederdorf Gegen 13:00 Uhr am 17.01. wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Ford in der Nähe des Autohofs in Peine kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte die Haltesignale und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen ...

