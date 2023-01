Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 17. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 16.01.2023, gegen 19:00 Uhr

Nach Zeugenaussagen sei am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, der Fahrer einen dunklen PKW Kombi beim Rückwärtsfahren in der Waldenburger Straße gegen einen ordnungsgemäß parkenden PKW Hyundai gestoßen und habe diesen am Fahrzeugheck erheblich beschädigt. Der Fahrer, männlich, zirka 25 - 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, sei dann ausgestiegen und habe kurz den Schaden begutachtet. Anschließend habe er seine Fahrt in Richtung Reichenberger Straße fortgesetzt, ohne sich um den am Hyundai entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Heiningen: Einbruch

Montag, 16.01.2023, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Dorfstraße in Heiningen. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei hochwertige Jacken sowie eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in die Stadtbücherei

Freitag, 13.01.2023, bis Montag, 16.01.2023

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Stadtbücherei in Wolfenbüttel, Bahnhof. Der oder die Täter betraten verschiedene Büros und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein vorgefundenes Handy, Bargeld sowie ein Möbeltresor mit Inhalt entwendet. Zum Wert des Diebesgutes und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell