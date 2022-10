Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (js), Uslarer Straße, 04.10.22, 15.45 Uhr Ein 62-jähriger Omnibus-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Uslarer Straße in Bodenfelde in Richtung Lippoldsberg. In einer Rechtskurve kam ein Wohnmobil entgegen, wobei es zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Der verantwortliche Fahrer des Wohnmobiles entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Bus entstand ein Sachschaden von ca. 280 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

