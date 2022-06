LPI-SHL: Bedrohungslage unblutigt beendet

Eisfeld (ots) - Ein unbekannter Dieb entwendete am Sonntag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr ein Simson-Moped mit tschechischem Kennzeichen. Das Zweirad war mit einem Kettenschloss an einem Drahtzaun in der Theodor-Körner-Straße in Eisfeld angeschlossen. Ein Schaden von ca. 3.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des blauen S51-Enduro oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei ...

mehr